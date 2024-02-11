شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 11/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 11/ 2/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: جلسة جوميز مع إدارة الزمالك تحسم ملف تجديد تعاقد 6 لاعبين، والزمالك يصرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى.

جلسة جوميز مع إدارة الزمالك تحسم ملف تجديد تعاقد 6 لاعبين

عطل مسئولو نادي الزمالك أى إجراءات متعلقة بتجديد تعاقد اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، بعد قدوم البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق.

ونش الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

يطير محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك إلى ألمانيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين. ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، وفترة التأهيل حتى تمام شفائه وعودته للملاعب مرة أخرى. أنهى مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جزءا كبيرا من صرف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن الموسم الماضى. وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية، أن مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى تم الانتهاء منها بشكل كبيرقائلا، "نسدد المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة منذ تولى المسئولية، وتقريبا الموسم اللى فات خلاص انتهت". الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى

الونش وفتوح وحمدى ومنسى.. تعرف على تفاصيل الإصابات فى الزمالك