شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم مخطط أحمال برازيليا فى جهاز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، مع اتحاد الكرة على استقدام مخطط أحمال برازيلى فى جهاز منتخب مصر الجديد، بناء على طلب حسام حسن المدير الفنى للمنتخب.

وسبق لمخطط الأحمال البرازيلى العمل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن فى منتخب الأردن من قبل.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الثالثة عصر الأربعاء المقبل موعداً للمؤتمر الصحفى لإعلان تنصيب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، خلفا لروى فيتوريا على أن يقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا تنسيقيا مع حسام حسن، الثلاثاء المقبل، للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المدير الفني الأربعاء المقبل للكشف عن جهازه المعاون.

وينتظر اتحاد الكرة عودة حسام حسن من كوت ديفوار بعدما تلقي دعوة لحضور نهائي كأس الأمم للاجتماع معه ومناقشة خطط المنتخب وخاصة معسكر مارس المقبل.

من جهته تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حسام وإبراهيم يمتلكان مهارات وخبرات كبيرة على صعيد اللعب والتدريب، وهما خيار موفق لقيادة المنتخب الوطني، تم بالإجماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.