شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم مخطط أحمال برازيليا فى جهاز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، مع اتحاد الكرة على استقدام مخطط أحمال برازيلى فى جهاز منتخب مصر الجديد، بناء على طلب حسام حسن المدير الفنى للمنتخب.
وسبق لمخطط الأحمال البرازيلى العمل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن فى منتخب الأردن من قبل.
وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الثالثة عصر الأربعاء المقبل موعداً للمؤتمر الصحفى لإعلان تنصيب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، خلفا لروى فيتوريا على أن يقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.
وينتظر اتحاد الكرة عودة حسام حسن من كوت ديفوار بعدما تلقي دعوة لحضور نهائي كأس الأمم للاجتماع معه ومناقشة خطط المنتخب وخاصة معسكر مارس المقبل.
وأضاف حسين، إن عودة الحماس للجماهير ستكون بوجود التوأم حسن في الفريق الفني، لذا يجب دعم الجماهير والجهاز الفني في الفترة المقبلة، وتوفير جميع احتياجات الجهاز الفني الجديد، وإن المباراتين المقبلتين في شهر يونيو ستكون نقطة تحول في كرة القدم المصرية.
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