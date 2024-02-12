7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، على هامش مشاركته في مباراة فريقه الودية "تراي ماتش" أمس السبت والتي أقيمت بين فريقين من لاعبي الفريق الأحمر في ختام التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

توج البطل المصري، كريم عبد الجواد، ببطولة بتسبرج لرجال الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

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