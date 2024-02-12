أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 11 / 2 / 2024

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.

تعرف على برنامج الأهلي حتى موعد السفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامج فريقه حتى السفر للجزائر الأربعاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ويتضمن البرنامج خوض مران اليوم الأحد ثم يحصل المارد الأحمر على راحة غداً الاثنين، ليتدرب الثلاثاء والأربعاء قبل السفر للجزائر، على أن يخوض مرانا وحيدا الخميس بالجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبل.

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