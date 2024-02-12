شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 11 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 11 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها اقتراب مروان عطية وإمام عاشور وديانج من المشاركة أمام شباب بلوزداد بدورى الأبطال، ورفض كولر مشاركة وسام أبو على فى اللقاء.
ثلاثية مروان وإمام وديانج تقترب من قيادة وسط الأهلي أمام شباب بلوزداد
اقترب الثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج لاعبو الأهلي من قيادة خط وسط الفريق الأحمر في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كارلوس بيرينجير وميشيل يانكون يحضران مباراة شباب الأهلي وبتروجت
حرص كارلوس بيرينجير وميشيل يانكون مدربا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى على حضور مباراة شباب الأهلي وبتروجت المقامة حالياً فى مدينة نصر من أجل متابعة العناصر الشابة فى صفوف المارد الاحمر.
سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر بعدما تسابق الثنائى أنتونى موديست ومحمود كهربا على تسجيل الأهداف فى التراي ماتش الذى أقيم أمس، السبت، باستاد مختار التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بدوري أبطال أفريقيا.
كولر يطمئن على جاهزية رضا سليم لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر، استعداداً للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري والتى ستقام فى الجزائري الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
يخوض محمود متولي مدافع الأهلى موسمه الأخير بالقميص الأحمر، حيث تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، عقب قرار فسخ عقده بالتراضى، والذى لم يتم الإعلان عنه، لكن مسئولى القلعة الحمراء أخطروا اللاعب بالقرار.
كولر يرفض طلب وسام أبو على بالمشاركة مع الأهلى أمام شباب بلوزداد
رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب لاعبه وسام أبو على بالمشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من معاودة الاصابة مرة أخري.
تعرف على برنامج الأهلي حتى موعد السفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامج فريقه حتى السفر للجزائر الأربعاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ويتضمن البرنامج خوض مران اليوم الأحد ثم يحصل المارد الأحمر على راحة غداً الاثنين، ليتدرب الثلاثاء والأربعاء قبل السفر للجزائر، على أن يخوض مرانا وحيدا الخميس بالجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبل.
4 إصابات تزعج كولر بالأهلي قبل موقعة شباب بلوزداد بدورى الأبطال
تعرض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لصدمة قوية بعدما شهدت الأيام الماضية تعرض أكثر من لاعب للإصابة، وغموض موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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