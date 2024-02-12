كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

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وتستضيف العاصمة السعودية الرياض المواجهة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ملعب المملكة ارينا سيحتضن مواجهة قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في 8 مارس المقبل، بدلا من موعده السابق في 13 مارس، وستكون المواجهة هي الأولى للفريقين خارج مصر.
وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل (3-3)، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي (3-0).
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، المشرف العام على لجنة المسابقات عامر حسين، في تصريح لقناة «أون تايم سبورتس»، أن الاتحاد الكرة المصري وافق على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين، تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.
يشار إلى أن الأهلي المصري توج بطلا للكأس (38) مرة، مقابل (28) للزمالك، و(6) لكل من: الترسانة، والاتحاد السكندري.
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