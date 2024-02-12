قطر تحتكر كأس آسيا الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل المنتخب القطري الأول لكرة القدم بلقب كأس آسيا مساء السبت الماضي، بعد تغلبه على المنتخب الأردني في المباراة النهائية بنتيجة (3-1)، ليحتفل أصحاب الأرض بلقبهم الآسيوي الثاني على التوالي بعد بطولة 2019 في الإمارات.

وبهذا اللقب يصبح العنابي هو سادس منتخب آسيوي يحقق لقب البطولة على أرضه وبين جماهيره، حيث سبق قطر 5 منتخبات آسيويه توجت بكأس أسيا على أرضها، ويكون المستضيف هو البطل في نهاية البطولة.

أكثر المنتخبات تتويجا

يعد المنتخب الإيراني هو أكثر المنتخبات تتويجا على أرضه، بعد أن فعلها عام 1968 ليعود بعد ذلك لتنظيم البطولة عام 1976، ويتوج باللقب من وسط العاصمة طهران.

وقد كان المنتخب الكوري الجنوبي أول منتخب آسيوي توج على أرضه بعد تحقيقه اللقب عام 1960، بينما آخر منتخب فعل ذلك قبل تتويج قطر مطلع هذا الأسبوع، كان منتخب أستراليا عام 2015.

كما فعل ذلك أيضاً من قبل منتخب الكويت، والمنتخب الياباني، قبل أن يأتي العنابي ويتوج على أرضه في النسخة الأخيرة.

وانضمت قطر إلى 4 منتخبات حققت كأس آسيا مرّتين متتاليتين، وهي: كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، اليابان.

في النسخة المقبلة بالسعودية 2027، سيسعى منتخب قطر إلى معادلة رقم إيران الصعب والصامد منذ نصف قرن، إذ إن المنتخب (الإيراني) هو الوحيد الذي حقق 3 ألقاب متتالية في كأس آسيا، بين 1968 و1976.

احتكار قطري

المميز أن منتخب قطر حصد الكأس في نسختي 2019 و2024 دون أي هزيمة.

لكن المثير أكثر، وجود بعض التشابهات بين النسختين.

فالمنتخب القطري على سبيل المثال، افتتح نسخة 2019 بالفوز على نظيره اللبناني، وهو ما تحقق في نسخة 2024 عندما فاز على لبنان أيضا في المباراة الافتتاحية.

في نهائي 2019، حصدت قطر الكأس بالفوز على اليابان بنتيجة (3-1)، وكررت النتيجة نفسها في نهائي 2024 أمام الأردن.

كما احتكرت قطر الفوز بالتصميم الجديد للكأس الذي تم إطلاقه عام 2018.

مرّ كأس آسيا بتصميمين عبر تاريخه: الأول، وهو عبارة عن وعاء فضّي على شكل نصف كرة، تم العمل به منذ أول نسخة في هونغ كونغ 1956، إلى أستراليا 2015، أي على مدار 16 نسخة متتالية.

وبداية من نسخة 2019 عرفت المسابقة تصميما جديدا.

ولم ترفع الكأس بتصميمها الجديد إلا أيادي لاعبي المنتخب القطري، الذين احتكروا الفوز بها على مدار نصف عقد.

منتخبات حققت كأس آسيا مرتين متتاليتين

كوريا الجنوبية 1956 - 1960

إيران 1968 - 1970

السعودية 1984 - 1988

اليابان 2000 - 2004

قطر 2019 - 2024

المنتخبات الآسيوية المتوجة باللقب على أرضها