شكرا لقرائتكم خبر ناد سعودي يفشل في التعاقد مع دي ماريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهدف أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن ناديه بنفيكا البرتغالي رفض التخلي عن خدماته.

ووفقا لما أوردته شبكة «bolavip» الرياضية فإن بنفيكا تلقى عروضا سعودية وإيطالية وبرازيلية لضم دي ماريا في يناير الماضي، إلا أنه تم رفض كافة العروض، دون الكشف عن أسماء الأندية التي حاولت الظفر بخدمات اللاعب.

وكانت بعض الأندية في الدوري السعودي للمحترفين قد حاولت التعاقد مع دي ماريا الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي، لكن أولوية اللاعب كانت البقاء في الملاعب الأوروبية.

واختار النجم الأرجنتيني، المتوج بلقب كأس العالم قطر 2022، العودة إلى ناديه الأول في أوروبا بنفيكا، الذي لعب له بين عامي 2007 و2010، قبل التوقيع مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

ووقع دي ماريا (35 عاما) مع بنفيكا لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وتتحدث الصحافة البرتغالية والأرجنتينية حاليا عن عودة محتملة للاعب إلى نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني نهاية الموسم الحالي، ليختتم مسيرته حيث بدأها.

وخاض دي ماريا هذا الموسم 17 مباراة في بطولة الدوري البرتغالي، وسجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، ويحتل فريقه حاليا صدارة المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة، الذي لعب مباراة أقل.