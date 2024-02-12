تعادل مثير بين برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق برشلونة في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره امام ضيفه غرناطة في المباراة التي إنتهت بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

بدأ برشلونة المباراة بشكل جيد وفرض سيطرته على وسط الملعب وترجم تفوقه مبكراً بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق لامين يامال.

تراجع اداء البلوجرانا بعد الهدف وسمح لمنافسه غرناطة بالدخول لأجواء المباراة حتى نجح ريكارد سانشيز في خطف هدف التعادل لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني نجح غرناطة في مباغتة برشلونة بهدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب فاكوندو بيليستري.

وادرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63 الا أنه لم يهنأ كثيراً بهذا الهدف بعدما إستعاد غرناطة تقدمه عن طريق اجناسي ميكويل.

كافح برشلونة في الدقائق المتبقية حتى نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 81 عن طريق نجمه الصاعد لامين يامال لتنته المباراة بنتيجة 3-3.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما يتواجد غرناطة في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.