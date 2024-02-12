ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام غرناطة

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، يليه جيرونا بـ56 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاخب المركز الثالث.

واستضاف فريق برشلونة نظيره غرناطة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

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وافتتح لامين يامال، أهداف المباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 14، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل ريكارد سانشيز سندرا، التعادل لفريق غرناطة في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تحول اللقاء بتسجيل فاكوندو بيليستري، الهدف الثاني في شباك النادي الكتالوني خلال الدقيقة 60، ولكن روبرت ليفاندوفسكي خطف التعادل لأصحاب الأرض بعد 3 دقائق فقط.

وعاد غرناطة لتسجيل هدف التقدم مرة أخرى خلال الدقيقة 66 بتوقيع إجناسي ميكيل، ولكن موهبة برشلونة لامين يامال، أحرز التعادل للبارسا من جديد في الدقيقة 80.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 61 نقطة.

2- جيرونا 56.

3- برشلونة 51.

4- أتلتيكو مدريد 48.

5- أتلتيك بلباو 45.

6- ريال بيتيس 38.

7- ريال سوسيداد 37.

8- لاس بالماس 35.

9- فالنسيا 35.

10- خيتافي 33.

11- أوساسونا 29.

12- ألافيس 27.

13- فياريال 25.

14- رايو فاييكانو 24.

15- إشبيلية 23.

16- مايوركا 23.

17- سيلتا فيجو 20.

18- قادش 17.

19- غرناطة 13.

20- ألميريا 6.