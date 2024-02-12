ليفربول يسعى لتحصين صلاح من الأندية السعودية.. وعقد أعلى لأرنولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسعى ليفربول الإنجليزي إلى تجديد عقد لاعب الفريق محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي ينتهي في صيف 2025 المقبل.

وأشارت إذاعة "teamtalk" إلى أن ليفربول يعمل على تمديد عقود ثلاثي الفريق، محمد صلاح وأرنولد وفان ديك، وبالتحديد عقد صلاح خوفا من الأندية السعودية، التي ستسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكر التقرير، أن إدارة النادي تسعى ليكون عقد أرنولد هو الأكبر بين الثلاثي، نظرا أن صلاح وفان دايك في الثلاثينات من عمرهم.

وكان اتحاد جدة السعودي قريبا من التعاقد مع صلاح خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة ليفربول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، رفضا رحيل اللاعب.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول في صيف 2022، حتى صيف 2025، براتب جعله الأغلى في النادي.

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