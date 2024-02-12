برشلونة تتعادل مع غرناطة في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت مباراة برشلونة وغرناطة بالتعادل 3-3، في اللقاء الذي جمع بينهما في العاشرة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وافتتح لامين يامال التسجيل في المباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 14، ثم سجل ريكارد سانشيز سندرا التعادل لغرناطة في الدقيقة 43، بعدها أحرز فانكوندو الثاني لغرناطة في الدقيقة 60.

وتمكن ليفاندوسكي من التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، لتتقدم غرناطة مرة أخرى عن طريق إجناسي ميكيل في الدقيقة 66، ثم سجل يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 80.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، فيما يأتي غرناطة في المركز قبل الأخير، برصيد 13 نقطة.

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