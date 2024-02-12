الامارات | نادي دبي بطل دوري كرة قدم الصالات لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نادي دبي بدرع دوري كرة القدم للصالات لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك عقب ختام موسم مميز. واستطاع نادي دبي الحصول على لقب الدوري، بينما جاء نادي العين في الوصافة، وحلّ في المركز الثالث نادي أبوظبي.

وقام محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج نادي دبي بالميداليات ودرع الدوري، كما تمّ تكريم حكمي الدوري وهما: يعقوب الحمادي، وبدر المرزوقي. إضافة إلى تكريم اللاعبين المميّزين، حيث حصل لاعب عجمان سلطان سعيد، على جائزة (أفضل لاعب)، وعامر شهاب، لاعب دبي، على جائزة (أفضل حارس مرمى)، كما حصل عبدالرحمن شعبان، لاعب دبي، على لقب (هداف الدوري).