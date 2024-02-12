شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لن نلغى كأس الرابطة.. وندرس تعديل عقوبة الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الرابطة لم تناقش ترتيبات الموسم المقبل بسبب عدم وصول مواعيد نهائية لبطولات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : سوف نتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل وضع الجداول، ولن نلغى بطولة كأس الرابطة تحت أي ظرف من الظروف لأنها بطولة قائمة ولها رعاة ومؤهلة لكأس السوبر المصري.

وأضاف: عقوبات الإنسحاب سوف يتم تعديلها، وعندما يتم زيادة الجوائز سيكون هناك زيادة فى عقوبات الانسحاب.

وأشار دياب إلى أن التحكيم خاضع لاتحاد الكرة والرابطة طلبت أن يكون ملف المستحقات المالية لهم تحت إشراف الرابطة لإنهاء أزمة تأخرها، مشيرًا إلى أن التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية كان مشرفا والموسم الجاري شهد تحسنا كبيرا، وأن الاستعانة بحكام أجانب سيكون في أضيق الحدود، وتمنى أن يدار نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بصافرة مصرية.