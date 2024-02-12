رسميًا.. تحديد موعد نهائي كأس رابطة الأندية

حدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات موعد مباراة نهائي كأس رابطة الأندية، بين فريقي سيراميكا كليوباتر وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس رابطة الأندية بين فريقي سيراميكا كليوباترا ضد نظيره طلائع الجيش.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية: “مباراة نهائي كأس رابطة الأندية سيكون في شهر يونيو المقبل”.

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وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله أحمد القندوسي.

فيما خطف فريق طلائع الجيش بطاقة التأهل إلى النهائي عقب الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وكان عامر حسين قد أكد على اقامة مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.