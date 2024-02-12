ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد عروض الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن قرار من جانب نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بعد عروض الدوري السعودي.

ويسعى نادي ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح، للاحتفاظ بخدماته، وسط رغبة أندية الدوري السعودي في التعاقد معه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولكن هناك محاولات من جانب أندية الدوري السعودي لضمه، على رأسهم الهلال والاتحاد.

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وبحسب إذاعة “TEAMTALK”، فإن الريدز سيقدم عرض جديد لتجديد عقد قائد منتخب مصر، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد، بجانب فان دايك وأرنولد.

وأوضحت أن ليفربول لديه رغبة في تأمين محمد صلاح، والذي يعد أحد أعظم هدافيه.

وأفاد موقع “فوتبول إنسايدر”، بأن الريدز يسعى لتأمين بقاء الثلاثي، خاصة أرنولد، الذي يرغب في ربطه بعقد طويل الأمد.

وأكد أن إدارة ليفربول ترى بأن الثلاثي، صلاح، فان دايك، أرنولد، سيوافقون على الشروط التي سيجري عرضها عليهم لتمديد التعاقد معهم.

واختتم التقرير، بأن أرنولد سيكون اللاعب الذي سيحصل على مقابل مالي الاعلى، متفوقًا على محمد صلاح والمدافع الهولندي، بسبب عامل السن.