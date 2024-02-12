ملف الخليج 365.. كوت ديفوار تتوج.. وسفر الونش.. وهدف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأحد، أبرزها حصد منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية، وسفر الونش لإجراء جراحة الصليبي، وهدف مصطفى محمد في الدوري الفرنسي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

منتخب كوت ديفوار يحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على حساب نيجيريا

انتهت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت اليوم الأحد، بين كوت ديفوار ونيجيريا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسام حسن يحضر نهائي كأس الأمم الإفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا (صور)

حضر حسام حسن مدرب منتخب مصر، مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)

ترأس المغني الإيفواري ألفا بلوندي الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 في نسختها الـ34، على ملعب الحسن واتارا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الونش يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

يتوجه اليوم الأحد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى ألمانيا من أجل الخضوع لجراحة الصليبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هدف عالمي".. مصطفى محمد يسجل لنانت في مرمى تولوز بعد 80 ثانية

سجل المهاجم المصري مصطفى محمد، هدف تقدم فريقه نانت الفرنسي في مرمى فريق تولوز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة بيلينجهام بشكل رسمي

كشف فريق ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، في مباراة فريقه أمام جيرونا أمس بالدوري الإسباني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"السنغال تسيطر".. أبرز إحصائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في نسختها الـ 34، منذ إقامة أول نسخة في عام 1957 بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ويليامز".. الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية 2023

أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وحصد منتخب كوت ديفوار الكأس الغائب منذ 9 سنوات، على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا