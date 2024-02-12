شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي ملف تجديد عقد حمزة علاء لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر الشاب، واستغل مسئولو القلعة الحمراء فترة الأجندة الدولية الحالية لحسم عدد من الملفات الشائكة، وأهمها تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع القلعة الحمراء.

وجدد حمزة علاء عقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم وتم تعديل قيمة عقده بما يتناسب مع دوره في الوقت الحالي، بعدما أصبح الحارس الثالث فى قائمة الأهلي خلف مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي فى غياب محمد الشناوي، حيث تم تعديل وتمديد عقد الحارس الشاب مع الفريق باعتباره من حراس المرمى الواعدين وحارس مرمى المنتخب الأولمبي الأساسي.

ورفع الأهلي عقد حمزة علاء من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى ظل الإمكانيات المتميزة التي يقدمها الحارس أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبى، حيث نجح في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد حمزة علاء لحراسة عرين منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في شهر أغسطس المقبل، باعتباره الحارس الأساسي للفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ويقدم عروضا طيبة مع المنتخب الأولمبي في الفترة الماضية.