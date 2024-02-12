تعليق مثير من شوبير بشأن موعد انتهاء الدوري المصري

علق الاعلامي أحمد شوبير، على موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد توقف الدوري فترة كبيرة أثناء خوض مباريات كأس أمم إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كان لازم مباريات الدوري المصري الممتاز ترجع تتلعب مرة أخرى، لو خلصنا في منتصف أغسطس المقبل هتكون معجزة”.

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وأضاف: “الاهلي لم يلعب سوى ست مباريات من أصل 34 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري”.

من جانبه كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

وقال دياب في تصريحاته لقناة “دي إم سي”: “الدوري المصري سينتهي يوم 30 يوليو المقبل، كما أنه سيتم الإعلان رسميًا عن جدول مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الـ30 خلال الأيام القليلة المقبلة”.

واختتم: “سيتم اعتماد جدول مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الـ30، فيما تتبقي آخر أربع جولات سيتم تحديدها لاحقًا بسبب صراع الهبوط”.