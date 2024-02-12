التقرير الفني لـ جوميز يحسم مصير 7 لاعبين مع الزمالك

يترقب سبع لاعبين بنادي الزمالك مصيرهم مع تجديد عقودهم مع الفريق الأبيض بعد التقرير الفني لجوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وتنتهي عقود سبع لاعبين بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهم محمد أشرف روقا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، ويوسف أوباما، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي.

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وكان مسئولو نادي الزمالك قد فتحوا ملف التجديد لهولاء اللاعبين، إلا أن البرتغالي جوزيه جوميز طالب إدارة النادي بوقف مفاوضات التجديد لهم لحين رؤيته للاعبين والحكم عليهم بنفسه، ومن ثم تقديم تقرير فني عنهم، ومدى حاجته لهم”.

وعلم “كورة 365” أن مسئولي نادي الزمالك قرروا منح محمد عبد الشافي مصيره بنفسه سواء بالاعتزال بنهاية الموسم الجاري أو الاستمرار لموسم إضافي؛ وذلك تكريمًا له على فترة عطاءه السابقة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.