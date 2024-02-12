جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية ليفرز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مواجهة فريق ليفرز الودية التي ستقام بعد قليل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : سيد عبد الله " نيمار" - محمود علاء - مصطفى الزناري -

إبراهيما نداي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - ناصر ماهر - مهاب ياسر - سيف جعفر .

خط الهجوم : سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

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