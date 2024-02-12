اتحاد التجديف يعلن إقامة بطولة دولية للماستر بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري عن إقامة بطولة دولية للتجديف للماستر في محافظات أسوان والأقصر والقاهرة تحت شعار "بيئة نظيفة".

وبدء مجلس إدارة اتحاد التجديف في مخاطبة الجهات الدولية من اجل الحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم هذه البطولة.

جاء ذلك خلالاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف في مدينة الإسماعيلية، وذلك على هامش بطولة كأس مصر للتجديف. وقد رأس الاجتماع الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، واتخذ المجلس قرارات بارزة تهدف إلى دعم وتطوير رياضة التجديف في مصر.

وقرر المجلس خلال الاجتماع، الموافقة على تقديم الدعم اللوجستي والتجهيزات اللازمة لإقامة البطولات المحلية، مثل بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غدا 13 فبراير الجاري بالإضافة الي بطولة الجمهورية للتجديف بالقاهرة يومي 1 - 2 مارس القادم وأيضا بطولة القوات المسلحة للتجديف بالقاهرة أيام 4 – 6 مارس القادم.

هذا مع تقديم أطقم الحكام اللازمة لتحكيم هذه البطولات، وذلك من خلال لجنة حكام مصر برئاسة الحكم الدولي سامي محمود أبو العلا.