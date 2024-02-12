تأجيل مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تأجيل مباراة الاهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رسميًا تأجيل مباراة الاهلي وطلائع الجيش المقرر لها يوم 19 فبراير ،بسبب لعب المارد الأحمر مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال خارج الديار”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد خمس نقاط، جمعها الفريق من ثلاث مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في مبارتين.

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وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، يحتل النادي الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، حصدها الفريق من خوض ست مباريات، فيما تتبقى له خمس مباريات مؤجلة.

ويتصدر نادي زد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حصدها الفريق من عشر مباريات.