هل يرحل محمود علاء عن الزمالك؟.. تطورات جديدة

حدثت تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن موقف محمود علاء من الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود سبع لاعبين بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهم محمد أشرف روقا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، ويوسف أوباما، ومحمود علاء، ومحمد عبد الشافي.

وكانت النية لدى مسئولي الزمالك هي الموافقة على رحيل محمود علاء بنهاية عقده، إلا أنه حدثت تطورات مفاجئة في موقف اللاعب مع النادي، بناءًا على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز.

اقرأ أيضًا: الاهلي يسعى لخطف نجم الزمالك في الصيف

وعلم كورة “365” على أن إدارة نادي الزمالك استقرت على تجديد عقد محمود علاء بالتشاور مع جوميز بسبب النقص العددي في مركز قلب الدفاع، خاصة بعد رحيل محمد عبد الغني في الميركاتو الشتوي، وعدم التعاقد مع مدافعين جدد سوى الفلسطيني ياسر حمد، كذلك بعد إصابة محمود الونش بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها الأبيض من ثمان مباريات.