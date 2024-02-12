شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يحصد برونزية كأس العالم للقوة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب محمد عبد الرحمن على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للقوة البدنية التي أقيمت بشرم الشيخ سن(16-17) وزن 67.5 فردي.

من ناحية أخرى، حصلت آمال السيد وجيه لاعبة منتخب القوة البدنية ونادي 23 يوليو بمحافظة الغربية على المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية المقامة بشرم الشيخ.

وتوجت اللاعبة بالمركز الأول للعام الثانى على التوالى فى الميزان المفتوح عن مرحلة 16عام واستطاعت تحقيق أوزان 467.5 كجم.

من جانبه أكد علي العمدة مدرب آمال السيد أنها أول لاعبة قوة بدنية في العالم تقوم بتسجيل اول أرقام لهذه المرحلة العمرية واشاد أيضا بادائها المتميز خلال البطولة والمجهود الذي بذلته منذ حصولها علي بطولة العالم للعام المنقضي2023، بمجموع اوزان 417 كجم ، وتحطيم الأرقام العالمية بفارق107.5 وصولا لبطولة العالم لهذا العام 2024 بمجموع أوزان 467.5 كجم.

فى نفس السياق، كشفت أسرة اللاعبة عن بتفوقها الدراسي بجانب تفوقها الرياضي حيث انها طالبة بالصف الثاني الثانوي.