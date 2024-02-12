7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأثنين، الموافق 12/ 2/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها.. انطلاق معسكر منتخب مصر 18 مارس استعدادا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية، وإصابة زياد كمال لاعب الزمالك الجديد فى العضلة الخلفية.

3 مفاجآت جديدة فى الجهاز المعاون لحسام حسن بمنتخب مصر

جرت فى الساعات الأخيرة تطورات جديدة على صعيد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حيث تم استبعاد أحمد الكاس من ترشيحات الجهاز المعاون واستمراره مع منتخب الناشئين 2008. وتم ترشيح سيد معوض للعمل مدربا مساعدا مع حسام حسن فى الجهاز الفني الجديد، بعد طلب حسام حسن الاستعانة بأحد المدربين صغار السن على الساحة.

انطلاق معسكر منتخب مصر 18 مارس استعدادا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية

اتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية في الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

الزمالك يفوز على ليفلز 2/0 ودياً

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ليفلز بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

إصابة زياد كمال لاعب الزمالك الجديد فى العضلة الخلفية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التى أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تضاؤل فرص لحاق بيرسى تاو برحلة الأهلى للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

تضاءلت فرص لحاق الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).

الأهلي يطير إلى غانا من الجزائر لمواجهة ميدياما بعد تأجيل مباراة الطلائع

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على السفر إلى غانا من الجزائر مباشرة دون العودة للقاهرة عقب مواجهة شباب بلوزداد، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا تجنباً للإجهاد والإرهاق.