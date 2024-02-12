شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طنطا وغزل المحلة فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا، بقيادة مديره الفني عمرو أنور، تشكيل الفريق الذي سيواجه غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب المحلة في الخامسة والنصف عصرا اليوم.

جاء تشكيل طنطا علي النحو التالي:

في حراسة المرمي: مصطفي الكومي

خط الظهر: أحمد حسني ، أحمد علي ، محمد حسام الشرخة ، فارس طارق

خط الوسط: حسام غالي ، حسون محمد ، أحمد السيد ، إبراهيم حميدو ، أقطاي عبد الله

في الهجوم: ميدو جمال

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من:

بيدو نصر، الحسيني سمير، إسلام واصل، أحمد فكري آباظة، محمد السيد، شهاب فتحي، محمد عوض، عوض التهامي، إبراهيم جمال.

فيما جاء تشكيل المحلة لمباراة طنطا كالتالي:

محمود الحضري ، عمرو الجزار ، احمد طارق ، بسام وليد ، محمد الكومي ، محمود عبدالعزيز ، اسلام محدي ، احمد رفعت ، محمد جابر ، عبدالناصر دي ماريا ، عبده يحيي

الاحتياطي.. احمد فوزي ، حجازي ، كريم اشرف ، احمد مجدي ، احكد سالم ،، عموري ، كاستلو ،يحيي زكريا ، تشارلز باسي