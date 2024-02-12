وزير الرياضة يلتقي رئيس النادى المصري القاهري للتجديف

ياسر رشاد - القاهرة - التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس نادى المصري القاهري للتجديف مدحت خليل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.



وتناول اللقاء سبل تطوير نادى التجديف وزيادة الفرص الاستثمارية به خاصة وان النادى يتواجد فى منطقة مميزة بالزمالك كما يقع مقر النادى على النيل مباشرة.



واستعرض رئيس النادى لوزير الرياضة عن امتلاك النادى لابطال منتخب مصر فى الشراع والكياك والكانوي كما لدينا العديد من مدارس لتعليم رياضة الشراع ومستقبلا نسعي للتوسع فى الإنشاءات الخاصة بأنشطة النادى وخاصة فى الالعاب الرياضية المائية .



كما وعد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى زيارة لمقر النادى خلال الفترة المقبلة .

حضر اللقاء منار جابر عضو مجلس ادارة النادى المصري القاهري للتجديف ومن جانب وزارة الرياضة الدكتور اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.