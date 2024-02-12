أنشيلوتي ليس قلقا من غياب بلينجهام امام لييبزيج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الأسباني عن ثقته الكاملة في مجموعة الاعبين المتواجده حاليا داخل الفريق الملكي مؤكدا على قدرة النادي الملكي على التعامل مع غياب اي لاعب عن التشكيلة الرسمية للفريق .

وكان النجم الأنجليزي جود بيلينجهام في مقدمة الاعبين الغائبين عن قائمة ريال مدريد التي ستواجه لييبزيج الألماني مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا بملعب لييزيج بسبب إصابته خلال مباراة جيرونا الأخيرة في الدوري الأسباني بالتواء في الكاحل .

وقال كارلو انشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي ليلة المباراة: اثبتنا مرارا وتكرارا هذا الموسم قدرتنا التامة على التعامل مع غياب اي لاعب بالفريق ايا كان . لقد نجحنا في تحقيق الفوز في المباريات الاربعة التي خضناها هذا الموسم في غياب بيلينجهام . بيلينجهام لاعب مهم لكنه فرصة للاعبين الاخرين لإثبات كفاءتهم .

ومن المتوقع ان يلعب ابراهيم دياز في مركز جود بيلينجهام إلى جانب كل من توني كروس و كامافينجا و فالفيردي في خط الوسط إلى جانب رودريجو و فينيسيوس جونيور في خط الهجوم .

غياب بيلينجهام كان له رد فعل ايضا داخل فريق لييبزيج حيث أكد حارس الفريق الألماني بيترجالوسكي على امتلاك ريال مدريد في كل مكان في الملعب وليس خط الهجوم فقط حيث قال : نعلم مدى جودة اغلب لاعبي ريال مدريد في الهجوم مثل فينيسيوس جونيور و رودريجو خاصة في ظل الحالة الرائعة للاعبين في الوقت الحالي لكن في نفس الوقت يملك ريال مدريد لاعبين على أعلى مستوى في كل مركز من مراكز الملعب.

يذكر ان الصحف الاسبانية أكدت تعرض حافلة الفريق الأسباني لحادث مروري بسيط خلال توجهها إلى مدينة لييبزيج بالاوتوبيس حيث اضطر ريال مدريد الى السفر بالطائرة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية ومنها الى لييبزيج بالأوتوبيس نظرا لوجود اضطراب في مطار لييبزيج .