لاتسيو الايطالي ينضم إلى الاندية الراغبة في ضم بيلينحهام

ياسر رشاد - القاهرة - انضم نادي لاتسيو الايطالي إلى الاندية الكثيرة داخل وخارج انجلترا التي ترغب في ضم لاعب ساندرلاند الأنجليزي والشقيق الأصغر لجود بيلينجهام نجم ريال مدريد جوبي بيلينجهام .

وكان جوبي بيلينجهام - ١٨ عاما - قد شد انتباه عدد من الاندية الكبيرة بعد تالقه في دوري الدرجة الأولى الأنجليزي مع نادي ساندرلاند حيث نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف خلال مباريات الثلاثين الاولى مع الفريق الأول لنادي ساندرلاند .

وكان نادي لاتسيو نشطاء للغاية خلال فترة الانتقالات الشتوية داخل السوق الأنجليزي حيث حاول ضم كل من جوناثان رو من نادي نورويتش سيتي و مورجان وايتيكر من نادي بلايموث الا انه فشل مما سبب الكثير من المتاعب لمديره الفني موريسيو ساري الذي كان يرغب في تدعيم خط الهجوم .

وقالت صحيفة المسيجارو الإيطالية ان نادي لاتسيو وجه انظاره تجاه جوبي بيلينجهام الموهبة الجديدة في الكرة الانحليزية الا ان مهمته في التعاقد معه خلال الصيف المقبل لكن تكون سهلة في ظل التنافس مع ريال مدريد الأسباني ونيوكاسل يونايتد الأنجليزي اللذين يرغبان في ضم الاعب الى حانب القيمة التسويقية للاعب التي تتأثر بتطور موهبة شقيقة الأكبر جود بيلينجهام بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة وهو ما يمكن ان يتكرر مع الشقيق الأصغر مما يرفع من السباق لضمه .