توني كروس يثير الغموض حول مستقبله مع ريال مدريد

أثار الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي.

قال الألماني توني كروس، إنه لم يحسم موقفه حتى الآن من تجديد عقده مع ريال مدريد، وذلك قبل خوض مواجهة لايبزيج، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأضاف كروس، خلال المؤتمر الصحفي: “رأسي يفاجئني أكثر من جسدي. لقد بدأت في سن مبكرة جداً عندما كان عمري 17 عام في بايرن، حيث تفكر على مستوى عالٍ جداً ربما أعتقدت أنني سأستمر لمدة 15 عاماً فقط، لكن لا يزال لدي الرغبة والحافز.. هذا يفاجئني أكثر من جسدي”.

وتابع: “سأتخذ الإجابة عندما أشعر بأنني جاهز أو عندما أكون واضحاً بشأن ذلك، في الملعب لا يقلقني هذا الأمر على الإطلاق إنه قرار مهم لكنني سعيد جداً بما حققته لدرجة أنني لا أفعل ذلك، لا تقلق بشأن ذلك على الإطلاق”.