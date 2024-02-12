اخبار الرياضه

اتحاد القدم يتوعد بالتصدى للمسيئين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يتوعد بالتصدى للمسيئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - توعد الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لما وصفه بـ«تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة» خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت كأس أمم آسيا 2023 أزمة كبرى للمنتخب السعودي، بعدما اتهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 6 لاعبين بالتمرد، ورفض اللعب للأخضر.

واللاعبون الستة هم: سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، وعلي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام.

وخضع معظم اللاعبين الستة لجلسات تحقيق أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، على أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحيال هذه الأزمة، كشفت وسائل الإعلام السعودية كواليس ما دار في جلسات التحقيق، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا في الساعات الأولى من صباح أمس عبر حسابه على منصة «إكس»، هدد فيه باللجوء للقانون للحفاظ على حقوق مسؤولي الأخضر.

وذكر الاتحاد في بيانه «إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة».

وأضاف «تؤكد الإدارة القانونية للاتحاد السعودي التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك».

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يتوعد بالتصدى للمسيئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا