الأدوار الإقصائية تشعل دوري أبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود الحياة مرة أخرى لأندية القارة الآسيوية بانطلاق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024، إذ ينطلق دور الـ16 اليوم، وستكون البطولة الأخيرة التي تحمل مسمى دوري أبطال آسيا، بعد أن تم اعتماد مسمى دوري النخبة الآسيوية، للبطولة الأكبر على مستوى الأندية.

وتقام أولى مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الشرق، اليوم، إذ يستضيف شاندونج تايشان الصيني غريمه كاواساكي فرونتال الياباني، وذلك على استاد مجمع جينان الأولمبي الرياضي.

عملاقان من كوريا

ستكون المواجهة الثانية في الشرق بين عملاقين من كوريا، إذ يستقبل نادي جيونبوك هيونداي موتورز مواطنه بوهانج ستيلرز، على استاد جيونجو كأس العالم في جيونجو، غدا (الأربعاء).

في المباراة الثالثة لمنطقة الشرق، يسجل نادي بانكوك يونايتد التايلاندي الظهور الثاني في الأدوار الإقصائية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة، وهو يواجه يوكوهاما مارينوس بطل الدوري الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب على استاد ثاماسات في رانجسيت غدا (الأربعاء).

وسيكون استاد أولسان مونسو مسرحا لرابع مباريات ذهاب دور الـ16 بمنطقة الشرق، الخميس المقبل، عندما يلتقي أولسان هيونداي الكوري، مع فينتفوريت كوفو الياباني.

منطقة الغرب

تنطلق مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب، غدا الأربعاء، على الاستاد المركزي في قرشي، حيث يلتقي ناساف الأوزبكي مع العين الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعدما كانا تقابلا في مباراتين خلال دور المجموعات لنسخة 2016.

وتصدر ناساف، بطل كأس أوزبكستان 2022، ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان فشل في تحقيق ذلك في أي من مشاركاته الـ4 السابقة.

أما منافسهم، العين، الفائز بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث عام 2003، فهو يشارك في الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة، والأولى منذ الخروج من دور الـ16 في نسخة 2018.

الوافد الجديد

في وقت لاحق من اليوم ذاته، يواجه الوافد الجديد الفيحاء السعودي، الذي تأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، لمواجهة مواطنه النصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الفيحاء، النادي السعودي العاشر المختلف الذي يشارك في الأدوار الإقصائية، حقق الفوز مرة واحدة فقط في 14 لقاء محليا سابقا مع النصر، وصيف الدوري السعودي للمحترفين 2022/ 2023، الذي يخوض المشاركة الخامسة في الأدوار الإقصائية، بعد تربعه على صدارة المجموعة الخامسة.

بطل الدوري السعودي

في اليوم التالي، يستضيف نافباخور الأوزبكي، الوافد الجديد، الاتحاد بطل الدوري السعودي 2022/ 2023، على الاستاد المركزي في نامانجان.

تأهل وصيف بطل الدوري الأوزبكي 2022 عن المجموعة الرابعة، كأحد أفضل الحاصلين على المركزين الثاني، ليصبح خامس فريق مختلف من أوزبكستان يصل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يسجل الاتحاد الظهور التاسع في هذه المرحلة، وهو يهدف إلى حصد لقب جديد، بعدما كان توج بالبطولة مرتين عامي 2004 و2005.

العودة لمنصة التتويج

تقام مباراة الذهاب الأخيرة من دور الـ16 على ملعب نقش جيهان في أصفهان، الخميس المقبل، حيث يخوض سيباهان مشاركته الرابعة في مرحلة الأدوار الإقصائية، والأولى منذ 2012، حيث تأهل الفريق الإيراني عن المجموعة الثالثة كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، علما بأن أبرز إنجازاته كان بلوغ نهائي نسخة 2007.

وسيكون منافسهم نادي الهلال السعودي، وصيف بطل النسخة الماضية، والباحث عن تعزيز العودة لقمة منصة التتويج، بعدما كان توج باللقب عامي 2019 و2021 في العصر الحديث.

بعد مباريات الذهاب، تتواجه الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 13 مارس.

6 أندية سبق لها التتويج باللقب

العين الإماراتي.

الهلال السعودي.

الاتحاد السعودي.

جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

3 أندية تسجل حضورها الأول

الفيحاء السعودي.

نافباخور الأوزبكي.

فينتفوريت كوفو الياباني.

ذهاب دور الـ16 في منطقة الشرق

شاندونج تايشان الصيني - كاواساكي فرونتال الياباني

جيونبوك هيونداي موتورز - بوهانج ستيلرز

بانكوك يونايتد التايلاندي -يوكوهاما مارينوس

أولسان هيونداي الكوري - فينتفوريت كوفو الياباني

ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب