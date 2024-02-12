يوفنتوس يسقط امام أودينيزي ويبتعد عن صدارة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق يوفنتوس خاسرة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره امام أودينيزي بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري الإيطالي.

سيطر يوفنتوس على وسط الملعب ونجح في الإستحوذ منذ الدقيقة الأولى للقاء بينما إعتمد أودينيزي بصورة واضحة على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة السريعة.

حاول يوفنتوس الوصول لمرمى اودينيزي الا أنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي اتيحت له إلى اهداف.

ومن أول محاولة على المرمى نجح لاوتارو جيانيتي في خطف هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

كثف يوفنتوس هجماته في الشوط الثاني وحاصر أودينيزي في ثلث ملعبه الدفاعي الا أنه استمر في مسلسل اضاعة الفرص.

في المقابل نجح أودينيزي الذي إكتفى بالتكتل الدفاعي ولم يهدد دفاعات يوفنتوس اية فرص خطيرة في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً خسارة البيانكونيري لثلاث نقاط مهمة في مسيرته نحو المنافسة على اللقب.

بهذه النتيجة تجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان بينما رفع اودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15.