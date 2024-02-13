شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد نصر فى تدريب الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد نصر، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، مصابا من مران الفريق اليوم الإثنين، حيث شعر ببعض الآلام، التي أجبرته على عدم استكمال المران.

ويخضع محمد نصر للفحص الطبى والأشعة لتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دورى Nile.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهر الجميع حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

ويواصل الثنائي مروان حمدي، وبشار أشرف تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل تحفيظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا ومفاتيح لعب المنافس من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.