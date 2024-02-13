7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - لا يزال موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غامضا، في ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية.

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