عامر حسين يكشف حقيقة خلافاته مع أحمد دياب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، أن هناك أزمة متكررة بسبب تضارب مواعيد البطولات الإفريقية منذ عدة سنوات، وتحديدًا منذ عام 2018 يتعرض لهجوم حاد من جانب الجماهير بسبب التأجيل سواء كان لصالح الأهلي أو الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "سنقوم باتباع اللائحة بشأن تأجيلات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر الذين يشاركون في البطولات القارية".

وأضاف: "مواعيد الكاف بشأن مباريات الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، سوف يتم تأجيل لقاء الناديين في بطولة الدوري المصري".

وحول وجود تضارب بينه وبين أحمد دياب، علق عامر حسين قائلا: "الوحيد في المنظومة الرياضية الذي لم يحدث مشكلة بيني وبينه، وهناك تنسيق كامل معه".

وزاد: "وضعت جدول الدوري حتى الجولة الـ30، واخر 4 جولات سوف يتم تحديدها وكل المباريات تكون في مواعيد محددة، واتمنى ان ينتهي الدوري يوم 30 يوليو إلا في حال حدوث أي شئ استثنائي".

وأردف: "من الوارد أن يتم انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 16 مارس المقبل، مع ترحيل بعض المباريات التي كان مقررًا إقامتها لتقام يوم 15، والأهلي والزمالك سوف يلعبان بعد نهائي الكأس مواجهتين في الدوري".

واستطرد: "اتحاد الكرة سوف يحقق استفادة مالية من وراء إقامة نهائي كأس مصر، وفيتوريا لم ولن يحصل على راتب شهر فبراير، والشرط الجزائي سيحصل على 3 شهور، والمدرب البرتغالي عقد جلسة مع وليد العطار المدير التنفيذي وتم انهاء كافة الأمور ووقع مخالصة مالية بشكل رسمي مع الإدارة القانونية".

وأتم: "كرة القدم اصبحت صناعة والجميع يبحث عن الماديات فقط، خصوصا في ظل كثرة الالتزامات الخاصة باتحاد الكرة من الانفاق على المنتخبات الوطنية، كما أن الأندية أيضا لديها التزامات مالية ويقومون بانفاق مبالغ رهيبة على اللاعبين والمدربين".