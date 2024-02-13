ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2023-2024، قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية عشر.

وتعود منافسات بطولة الدوري المصري، غدًا الثلاثاء، بعد فترة التوقف التي شهدتها الفترة الماضية، بسبب إقامة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

ويشهد غدًا الثلاثاء، إقامة مباراتين في الجولة الثانية عشر، حيث يلتقي فريق الجونة ضد المصري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ثم يلتقي فريق سموحة ضد البنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق زد إف سي، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع إنبي الذي يقع وصيفًا.

ترتيب الدوري المصري

1- زد اف سي 19 نقطة.

2- إنبي 19.

3- الاتحاد السكندري 18.

4- بيراميدز 17.

5- طلائع الجيش 17.

6- سموحة 16.

7- المصري البورسعيدي 16.

8- الاهلي 14.

9- سيراميكا كليوباترا 14.

10- الجونة 13.

11- مودرن فيوتشر 13.

12- الزمالك 11.

13- بلدية المحلة 10.

14- البنك الأهلي 9.

15- الإسماعيلي 8 .

16- المقاولون العرب 7.

17- الداخلية 7 .

18- فاركو 5.