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محمد صلاح يشارك كتاب جديد مع المتابعين عبر "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ، صورة من كتاب جديد عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام".

واعتاد صلاح على نشر ومشاركة صور من الكتب الجديدة التي يقرأها مع متابعينه عبر "إنستجرام".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وخرج منتخب مصر من الدوري الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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