محمد صلاح يشارك كتاب جديد مع المتابعين عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، صورة من كتاب جديد عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام".

واعتاد صلاح على نشر ومشاركة صور من الكتب الجديدة التي يقرأها مع متابعينه عبر "إنستجرام".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وخرج منتخب مصر من الدوري الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

اقرأ أيضًا:

"تحية عسكرية".. ما قصة احتفال فرانك كيسي الدائم؟

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك