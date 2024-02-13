5 مفارقات بين ريال مدريد ولايبزيج قبل صدام دوري أبطال أوروبا

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ونظيره لايبزيج، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره لايبزيج، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق أحداث مواجهة ريال مدريد ضد لايبزيج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مفارقات بين ريال مدريد ولايبزيج

تبلغ القيمة السوقية للنادي الملكي، 1.04 مليار يورو، فيما يأتي متوسط الأعمار في الفريق 27.1.

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ويمتلك ريال مدريد 19 لاعبًا في المنتخبات الوطنية ولاعب في منتخب الشباب، و يضم بين صفوفه 16 لاعب أجنبي.

وعلى الجانب الآخر، تبلغ القيمة السوقية لفريق لايبزيج، 483.60 يورو، ومتوسط الأعمار 25.1، ويمتلك 17 لاعبًا في المنتخبات الوطنية و3 في الشباب، و16 لاعب أجنبي.

والتقى الفريقان من قبل في مباراتين فقط، حقق كل منهما الفوز في واحدة، وسجل الريال 4 أهداف واستقبلت شباكه 3 آخرين.

ولعب كارلو أنشيلوتي ضد لايبزيج، 4 مباريات حقق الفوز في 3 وخسر واحدة، بينما خاض 4 مواجهات ضد ماركو روز مدرب الفريق الألماني، وفاز عليه في مباراتين وخسر في 2 آخرين.