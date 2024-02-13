شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يراجع السير الذاتية لمدربى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مراجعة السير الذاتية لمدربى المنتخبات الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير التى وضعها اتحاد الكرة قبل تشكيل المنتخبات الوطنية.
ويجهز علاء نبيل لعقد مؤتمر صحفى موسع لإعلان خطة تطوير الكرة المصرية التى سيتم الاتفاق عليها مع مجلس إدارة الاتحاد.
ويعكف علاء نبيل حالياً على وضع ملامح الخطة كاملة وتشمل تطوير الكرة المصرية بداية من قطاعات الناشئين، قبل عرضها على المجلس واعتمادها ثم الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى بحضور جميع وسائل الإعلام.
وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً تنسيقياً مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.
جاء ذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي يقام بالإمارات، ويشهد مشاركة منتخب مصر فى دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
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