شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يراجع السير الذاتية لمدربى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، مراجعة السير الذاتية لمدربى المنتخبات الوطنية للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير التى وضعها اتحاد الكرة قبل تشكيل المنتخبات الوطنية.

ويجهز علاء نبيل لعقد مؤتمر صحفى موسع لإعلان خطة تطوير الكرة المصرية التى سيتم الاتفاق عليها مع مجلس إدارة الاتحاد.

ويعكف علاء نبيل حالياً على وضع ملامح الخطة كاملة وتشمل تطوير الكرة المصرية بداية من قطاعات الناشئين، قبل عرضها على المجلس واعتمادها ثم الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى بحضور جميع وسائل الإعلام.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة 18 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية فى الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.