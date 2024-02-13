شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاق أول: انضمامى للأهلى صدفة و"ميولي" زمالك..جئت لمصر بحثا عن عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النيجيري إسحاق أول لاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، قادما له من نادي أسوان في عام 1999 لمدة 5 مواسم، بناء على رغبة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للكتيبة الحمراء آنذاك، وصولا للعمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد اعتزال كرة القدم.

وقال إسحاق أول خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "انضمامي للنادي الأهلي جاء بمحض الصدفة، ومكنش في دماغي أو مخيلتي أن ألعب في الأهلي، عندما أتيت إلى هنا كنت جاي بدور على شغل، كنت جاي مصرعشان اشتغل وقتها".

وأشار اللاعب النيجيري: "عندما أنضميت لأسوان لم أستطع المشاركة معه، وكان ذلك الوقت يخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للمشاركات الرسمية، وفي ذلك الوقت شاركت معه في مباراة ودية أمام النادي الأهلي، وقدت تماسيح النيل للفوز على المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وأعجب وقتها بإمكانياتي وقدراتي مسؤولو الأهلي".

وأضاف أول: "رمضان السيد صاحب فكرة انضمامي للأهلي لكونه أحد أبناء أسوان، وحضر إلى النادي الأسواني بعد مباراتي أمام الأهلي لمشاهدتي عن قرب، ووقتها أنهي ضمي للنادي الأهلي، وأتذكر وقتها حصلت على 5 آلاف جنيه نظير تعاقدي مع القلعة الحمراء".

وأردف لاعب الشياطين الحمر السابق: "وقت تفاوض الأهلي معي كان هناك أحاديث من جانب نادي الزمالك، وكان وقتها أصدقائي النيجيريين ألفيس وكلوستفر يلعبان لنادي الزمالك، وحاولوا ضمي للفريق الأبيض رغم ميولي له وقتها، ولكن محمد عامر أقنعني بالانتقال للأهلي وصرف النظر على الانتقال للزمالك".