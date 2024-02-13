تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل عودة مبارياته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تعود منافسات الدوري المصري اليوم، بعد غياب دام لمدة 42 يوم، بسبب خوض المنتخب المصري لمنافسات بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي أقيمت في الفترة من 13 يناير الماضي حتى 11 فبراير الجاري.

وتنطلق اليوم بالدوري المصري منافسات الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز بمواجهتين، الأولى تجمع بين فريقي الجونة والمصري في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والثانية في تمام السابعة مساءً.

ويستعرض موقع"الخليج 365" في السطور التالية، ترتيب جدول الدوري المصري حتى الآن:

ويحتل زد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع فريق نقطة بنفس العدد من النقاط، ولكن بفارق مباراة أقل لصالح زد.

ويتواجد الأهلي حامل لقب البطولة في المركز الثامن 14 نقطة من 6 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز ال 12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي كالتالي:

1- زد 19 نقطة.. 10 مباريات

2- إنبي 19 نقطة.. 11 مباراة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة.. 9 مباريات

4- بيراميدز 17 نقطة.. 8 مباريات

5- طلائع الجيش 11 مباراة.. 17 نقطة

6- سموحة 16 نقطة 10 مباريات

7- المصري البورسعيدي 16 نقطة.. 9 مباريات

8- الأهلي 14 نقطة.. 6 مباريات

9- سيراميكا 14 نقطة.. 9 مباريات

10-الجونة 13 نقطة.. 9 مباريات

11-مودرن فيوتشر 13 نقطة.. 8 مباريات

12- الزمالك 11 نقطة.. 8 مباريات

13- بلدية المحلة 10 نقاط.. 10 مباريات

14- البنك الأهلي 9 نقاط.. 11 مباراة

15- الإسماعيلي 8 نقاط.. 10 مباريات

16- المقاولون العرب 7 نقاط.. 10 مباريات

17- الداخلية 7 نقاط.. 11 مباراة

18- فاركو 5 نقاط.. 10 مباريات