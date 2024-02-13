تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتجدد اللقاء بين ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا على ملعب " ريد بول ارينا" ضمن منافسات دور ال 16 من المسابقة القارية.

ويمتلك ريال مدريد أفضلية في تاريخ المواجهات أمام لايبزيج حيث فاز في مباراتين وتعادل في اثنتان، لذا فإن الملكي سيدخل اللقاء متسلحا بالتاريخ، ويبحث الميرنجي تحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة القارية التي يأمل في المنافسة على لقبها.

ويبحث لايبزيج في الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية قبل الصدام القوي الذي يخوضه مع الريال على أرضه ووسط جمهوره.

وتأهل لايبزيج إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا بعد احتلال وصافة ترتيب المجموعة السابعة في البطولة القارية بحصيلة 4 انتصارات وخساراتين.