تفاصيل اجتماع كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحلة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

حرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق فقرات المران، اجتمع كولر باللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للتأكيد على أهمية المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري وكذلك جدية الاستعدادات للمرحلة القادمة من المنافسات الأفريقية للفريق.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات تدريبية وبدنية متنوعة استمرت لمدة 40 دقيقة مع بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنلفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية منفردة وجانبا من تدريبات حراسة المرمى المتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وقاد مارسيل كولر تدريبات الكرة للاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ديانج يواصل التأهيل ويغيب عن رحلة الجزائر

يواصل أليو ديانج تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدي برنامجه التدريبي للتعافي من آلام الكدمة في الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبي والتأهيلي في القاهرة؛ في ضوء نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي يجريها اللاعب.

جلسة بين كولر وبيبو لترتيب رحلة الجزائر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من خالد بيبو على كافة ترتيبات السفر والإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر.

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