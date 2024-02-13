ذهبية وفضية لمصر ببطولة المجر الدولية للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب مصر للخماسي الحديث بميداليتين متنوعتين بواقع ذهبية وفضية ببطولة المجر الدولية للخماسي الحديث داخل الصالات التى أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.

وتوج منتخب مصر للخماسي الحديث بذهبية منافسات الفرق برصيد نقاط 4603 نقطة بفريق مكون من إسلام حامد ومهند شعبان ومحمد الجندي بفارق كبير عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني برصيد 4547 واحتل منتخب المانيا المركز الثالث برصيد نقاط 4546.

واقتنص إسلام حامد فضية منافسات الفردي بعدما احتل المركز الثاني برصيد نقاط 1541 بينما توج البريطاني تشارلز براون بالذهبية برصيد 1556 نقطة.

وشهدت منافسات الفردي احتلال مهند شعبان للمركز الرابع برصيد 1531 نقطة متساويا مع مواطنه محمد الجندي صاحب المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين ولاعبة واحدة ، وهم “اسلام حامد واحمد الجندي ومهند شعبان محمد الجندى وهايدي مرسي"

ويترأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الإدارة، وهاشم يس المدير التنفيذي اداريا للبعثة، كما تضم ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضي، احمد سلامة مدرب عام ومدير فني ليزر- رن، وكل من محمد الصباحي، ديفيد عبد الملاك، عبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، وإبراهيم سكر المدير الفني للرماية، وهشام سليمان المدير الفني للضاحية، خالد السنباطي المدير الفني للفروسية، والدكتور يوسف حسن للعلاج الطبيعي والتدليك.طالع المزيد من الأخبار.

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