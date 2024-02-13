موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة برينتفورد القادمة

تعافى الدولي المصري محمد صلاح، جناج فريق ليفربول الإنجليزي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع منتخب مصر في مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وذلك تحديدًا يوم 18 يناير الماضي، حيث غاب اللاعب عن مباريات منتخب مصر وليفربول منذ ذلك الحين.

وحسب العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية فإن محمد صلاح تعافى من الإصابة بنسبة 100% وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة ليفربول القادمة.

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ويلتقي ليفربول نظيره بيرينتفورد يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة، وذلك بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف من 23 مباراة.

ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، جمعها الجانرز من 24 مباراة، فيما يأتي توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، جمعها الاسبيرز من 24 مباراة.