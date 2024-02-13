ضربة للزمالك.. الأشعة تثبت حجم إصابة اللاعب الجديد ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة زياد كمال لاعب الفريق، الذي تعرض لها أمس في مواجهة ليفلز الودية.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة من فريق إنبي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب أجرى أشعة بعد تعرضه للإصابة، وأثبتت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 14 يوما، وبعدها يبدأ فترة التأهيل.

وأضاف المصدر، أنه تأكد غياب زياد كمال عن الزمالك في المباراة المقبلة مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الحالي، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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