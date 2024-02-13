تحرك عاجل من ليفربول لتحصين محمد صلاح بعد إغراءات الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك إدارة ليفربول، تجاه مصير الدولي المصري محمد صلاح، بعد العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد السعودي للاعب في الساعات الماضية.

محمد صلاح بات مطمع للعديد من الأندية خاصة السعودية، وذلك بعد تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات.

قدم عدد من أندية الدوري السعودي، عروض مغرية كثيرة من أجل ضم صلاح من ليفربول، وجميعهم قوبل بالرفض، إلا أن نادي اتحاد جدة لم يستسلم بعد.

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وفجرت صحيفة “ذا أتلتيك”، مفاجأة في الساعات الماضية، بأن الاتحاد السعودي، يجهز عرضا جديداً بقيمة 235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف.

وبحسب ذلك العرض، فإن الفرعون المصري سيتقاضى مع اتحاد جدة 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول، كما أنها ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

من جانبه، قررت إدارة النادي الإنجليزي تحصين صلاح، حيث أنها قدمت له عرض مالي ضخم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، وذلك وفقاً لما صرحت به صحيفة “ليفربول إنسايدر” مساء اليوم.

وتنتظر إدارة ليفربول رد النجم المصري، من أجل حسم مصيره مستقبله بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.