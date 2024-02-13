رئيس نادي المقاولون يدعم اللاعبين قبل مباراة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - قام المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بتقديم الدعم للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة ، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري .

وحضر المهندس محسن صلاح برفقة المهندس محمد عادل فتحي في المران الختامي للمقاولون اليوم الثلاثاء ، استعدادا لموجهة إنبي غدا بالجبل الأخضر وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي .

شدد رئيس نادي المقاولون العرب على ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني علي تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.

فيما قال المهندس محمد عادل فتحي أنه يثق في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار مستشهدا بما شهدته بطولة أمم أفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول ولكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.

ويلتقي المقاولون مع إنبي فى الرابعة عصر غداً الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وينتظم فريق المقاولون اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق حيث اختتم الفريق تدريباته في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وكان المقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خاض معسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بمدينة الإسماعيلية تخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري.