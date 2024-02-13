حكم مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

كشف نادي شباب بلوزداد الجزائري عن حكم مباراته ضد الاهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

حكم مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد الجزائري عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الرواندي ساموال اويكوندا لإدارة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد”

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وأضاف: “ويعاونه كل من، المساعد الأول، موتوييمانا (رواندا)، المساعد الثاني، موجابا (رواندا).

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 5 نقاط.

ويحتل فريق يانج أفريكانز في برصيد 4 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع فريقي شباب بلوزداد وميدياما على الترتيب بنفس عدد النقاط.